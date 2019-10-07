Боец MMA умер через три дня после поединка

Узбекистанский боец смешанного стиля (MMA) Бекзод Нурматов скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщает Prosports.kz.

По информации sports.uz, спортсмен умер от инсульта. За три дня до этого он провел поединок против россиянина Беслана Исаева на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном. Нурматов проиграл раздельным решением судей.

Узбекистанский боец начал карьеру в декабре 2016 года. На его счету одна победа и четыре поражения в смешанных единоборствах. Также спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка Мира по рукопашному бою.

23 июля в больнице в США умер российский боксер Максим Дадашев. После боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса ему был диагностирован отек мозга. Спортсмену провели операцию, он был введен в искусственную кому. Позже выяснилось, что Дадашев во время поединка с Матиасом перенес инсульт.

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