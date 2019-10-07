Захотевший пожаловаться на Трампа разведчик поделился «данными из первых рук»

Еще один американский разведчик, имя которого не раскрывается, рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о своих соображениях по поводу разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил адвокат информатора Марк Зейд, передает ABC.

По словам Зейда, разведчик обладает «информацией из первых рук», которая касается предположений из предыдущей жалобы. Кроме того, второй информатор поделился с Аткинсоном своими соображениями по поводу этой ситуации. Однако пока что он не общался с Палатой представителей Конгресса США.

Ранее сообщалось, что еще один работник американского разведсообщества рассматривает целесообразность подать официальный рапорт и выступить перед Конгрессом по поводу связей Дональда Трампа с Украиной. Отмечалось, что новая жалоба, особенно от хорошо осведомленного заявителя, могла бы повысить доверие к словам первого информатора, анонимного сотрудника ЦРУ. Тот утверждал, что полагался на информацию, полученную от более чем полдюжины американских чиновников, чтобы собрать картину воедино.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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