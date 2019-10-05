Еще один разведчик США захотел пожаловаться на Трампа

Еще один работник американского разведсообщества рассматривает целесообразность подать официальный рапорт и выступить перед конгрессом по поводу связей президента США Дональда Трампа с Украиной. Об этом газете The New York Times рассказали два осведомленных источника.

По информации издания, у потенциального информатора есть более точная информация о событиях, чем та, которая была обнародована ранее. Он уже был ранее опрошен генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном, чтобы подтвердить обвинения первоначального осведомителя.

Газета пишет, что новая жалоба, особенно от хорошо осведомленного заявителя, могла бы повысить доверие к словам первого информатора, анонимного сотрудника ЦРУ. Тот утверждал, что полагался на информацию, полученную от более чем полдюжины американских чиновников, чтобы собрать картину воедино.

Ранее Трамп предложил не только Украине, но и Китаю провести расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джо Байдена и членов его семьи.

До этого американский лидер назвал переворотом процедуру импичмента, инициированную демократами в Конгрессе. По его словам, таким способом демократы планируют отобрать у граждан США все их права

Процедуру импичмента Трампа начали в палате представителей 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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