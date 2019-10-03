Трамп захотел помощи Китая в борьбе с соперником

Президент США Дональд Трамп предлагает не только Украине, но и Китаю провести расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джо Байдена и членов его семьи. Об этом глава государства заявил журналистам, сообщает Reuters.

По его словам, Пекину следует начать изучать ситуацию, потому что «произошедшее в Китае примерно настолько же плохо, как случившееся с Украиной». В то же время американский лидер указал, что не обращался с подобной просьбой к председателю КНР Си Цзиньпину. «Но, безусловно, мы можем начать думать об этом», — добавил Трамп.

Reuters отмечает, что подобное заявление Трампа выглядит необычным на фоне продолжающейся торговой войны США и Китая.

После слов президента представитель кампании Байдена указала, что американский лидер «отчаянно цепляется за теории заговора, которые были опровергнуты заслуживающими доверия новостными организациями».

Ранее американский лидер назвал переворотом процедуру импичмента, инициированную демократами в Конгрессе.

1 октября глава республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл отметил, что верхней палате Конгресса США придется поднять вопрос о смещении Трампа с должности, если за это проголосуют в палате представителей.

Процедуру импичмента Трампа начали в палате представителей 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Самого Байдена считают самым перспективным противником Трампа на выборах в 2020 году.

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