Танцы Марадоны сравнили с выходками больной обезьяны

Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона cтанцевал после победы команды в чемпионате страны, чем вызвал негативную реакцию у пользователей социальных сетей. Видео появилось в Twitter jmbianchi20.

В девятом туре чемпионата Аргентины «Химнасия и Эсгрима» одержала победу над «Годой Крус» со счетом 4:2. Это первая победа команды под руководством 58-летнего Марадоны. После матча тренер зашел в раздевалку команды и начал танцевать. Болельщики назвали телодвижения аргентинца «дикими и неуместными».

— Juan Manuel Bianchi (@jmbianchi20) 05 октября 2019, 20:20

«Он уже жалок. Танцует как в цирке», «Он болен. Нет сомнений в его психическом расстройстве», «Он похож на больную обезьяну и, кроме того, разрушает только что прооперированное колено», «Как будто горилла просит еды», — писали юзеры.

До работы с «Химнасией и Эсгримой» Марадона возглавлял «Аль-Фуджайру» и «Аль-Васль» из ОАЭ. Также специалист работал в сборной Аргентины. Под его руководством альбиселесте дошли до четвертьфинала чемпионата мира-2010. Как игрок Марадона известен по выступлениям за «Бока Хуниорс», «Барселону» и «Наполи». В составе сборной он стал чемпионом мира в 1986 году.

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