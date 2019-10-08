Названа символическая сборная восьмого тура АПЛ

Футболисты «Брайтона» получили наибольшее представительство в символической сборной восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В команде присутствуют вратарь «чаек» Мэтью Райан, защитник бело-голубых Льюис Данк и форвард Аарон Коннолли. В минувший уик-энд «Брайтон» со счетом 3:0 разгромил «Тоттенхэм».
В остальном команда недели в АПЛ выглядит следующим образом:
Защитники: Трент-Александр Арнольд («Ливерпуль»), Мартин Келли («Кристал Пэлас»), Маркос Алонсо («Челси»).
Полузащитники: Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Н'Голо Канте («Челси»), Конор Хурихэйн («Астон Вилла»).
Нападающий: Уэсли («Астон Вилла»).
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