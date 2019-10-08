Российский боксер согласился заменить попавшегося на допинге соперника Усика

Российский тяжеловес Александр Устинов может заменить голландца Тайрона Спонга и выйти на ринг против украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Промоутер 42-летнего россиянина заявил, что Устинову уже предложили поединок против украинца. «Сейчас обсуждаются детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра», — подчеркнул он.

Ранее 8 октября стало известно, что допинг-тест Спонга показал неудовлетворительный результат. Промоутер Эдди Хирн заявил, что информация отправлена на рассмотрение в Атлетическую комиссию штата Иллинойс, которая курирует проведение поединка. Дебютный бой 32-летнего Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября в Чикаго.

Усик отказался от статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. После успешной защиты титула против британца Тони Белью украинец принял решение подняться в весе.

Усик одержал 16 побед на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения. Устинов одержал 35 побед и потерпел четыре поражения. Последний поединок российский тяжеловес провел 24 июля. Тогда он одержал победу над украинским боксером Александром Нестеренко.

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