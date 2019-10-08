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Соперник Усика насторожил допинг-офицеров

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Тайрон Спонг

Голландский боксер Тайрон Спонг может лишиться возможности биться против украинского тяжеловеса Александра Усика. О неудовлетворительных результатах допинг-теста голландца рассказал промоутер Эдди Хирн в своем Twitter.

По словам Хирна, результаты теста передали эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Информация будет направлена в Атлетическую комиссию штата Иллинойс для дальнейшего рассмотрения. Промоутер подчеркнул, что есть вероятность замены боксера.

Поединок Спонга и 32-летнего Усика запланирован на 12 октября и должен пройти в Чикаго. Бой должен стать дебютным для украинского боксера в супертяжелом весе.

Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После защиты титула в бою с британцем Тони Белью украинец решил подняться в весе и утратил статус абсолютного чемпиона мира.

Усик ни разу не уступал в профессиональной карьере, одержав 16 побед. На счету Спонга 14 побед и ни одного поражения.

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