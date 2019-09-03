Стал известен первый соперник Усика в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик проведет первый поединок в тяжелой весовой категории против голландца Тайрона Спонга. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал промоутер Эдди Хирн.

Бой состоится 12 октября в Чикаго. Ранее предполагалось, что первым соперником Усика в тяжелом весе станет камерунец Карлос Такам. Бой между боксерами сорвался из-за травмы украинца.

Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После успешной защиты в поединке с британцем Тони Белью он решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории и утратил статус абсолютного чемпиона мира.

Украинец ни разу не уступал в профессиональной карьере, одержав 16 побед. На счету Спонга 14 побед и ни одного поражения.

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