Стала известна дата следующего боя Усика

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас заявил, что спортсмен вернется на ринг 12 октября. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте представителя бойца.

Планируется, что поединок пройдет в Чикаго. Имя оппонента не сообщается. Ранее предполагалось, что первым соперником Усика в тяжелом весе станет камерунец Карлос Такам. Бой между боксерами уже срывался из-за травмы украинца.

23 июня Всемирная боксерская организация (WBO) назначила украинца обязательным претендентом на титул чемпиона в тяжелом весе. Действующим обладателем пояса является американец Энди Руис-младший.

Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, однако украинский боксер решил сосредоточиться на выступлении в супертяжелой весовой категории. Он уже отказался от титула по версии WBO вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усик одержал 16 побед в карьере. Он ни разу не уступал на профессиональном уровне.

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