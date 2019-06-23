Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в тяжелом весе

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила украинского тяжеловеса Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс. Об этом сообщается на сайте организации.

Действующим обладателем титула является американец Энди Руис-младший. Усик — основной претендент на бой с победителем матча-реванша между Руисом и британцем Энтони Джошуа.

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2 июня Руис победил Джошуа и лишил последнего четырех титулов, в том числе пояса чемпиона в тяжелом весе по версии WBO.

Украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории. Он уже отказался от титула по версии WBO вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усик одержал 16 побед в карьере. Он ни разу не уступал на профессиональном уровне.

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