Российского боксера Устинова посчитали «слабым» для Усика

Менеджер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что его подопечный не станет биться с российским тяжеловесом Александром Устиновым. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

По словам Красюка, 42-летний Устинов «слаб» для украинца. Он обратил внимание на возраст российского боксера и не слишком удачные выступления — три поражения в четырех последних боях. «Соперник Усика просто должен быть хорош», — заключил он.

Ранее 8 октября стало известно, что из-за проваленного допинг-теста соперник Усика голландец Тайрон Спонг может быть заменен. Менеджер Устинова вскоре заявил о переговорах относительно выступления боксера в поединке против Усика.

Для Усика бой 12 октября должен стать дебютом в супертяжелом весе. Украинец — бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. На его счету 16 побед и ни одного поражения.

В активе Устинова 35 побед. Российский тяжеловес потерпел четыре поражения в профессиональной карьере.

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