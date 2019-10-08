В США Путина поздравили надписью на небе

В небе Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) неизвестный пилот, предположительно, поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Кадры опубликовал Instagram-пользователь prestonoliviajames.
Самолет начертил дымом надпись #vvp67, что соответствует инициалам и возрасту российского лидера — 7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент США Дональд Трамп не поздравлял российского коллегу с днем рождения.
Накануне дня рождения президент отдохнул в сибирской тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу. Непосредственно праздник Путин любит проводить с родными и близкими.
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