Умерла российская художница Инна Широкова

В Кирове скончалась заслуженный художник РСФСР Инна Широкова в возрасте 82 лет, сообщается на сайте городской думы.

Отмечается, что Широкова умерла 4 октября. Прощание с художницей состоится 9 октября.

Инна Широкова начала выставочную деятельность в 1961 году. Ее первым смотром была выставка «Кировские художники — XXII съезду КПСС». В период 1961—1972 годов почти ежегодно выезжала в дома творчества Союза художников СССР и Союза художников РСФСР.

В 1968 года Широкова стала членом Союза художников СССР, в 1976-1981 годах — членом правления Кировского отделения Союза Художников РСФСР. В 1987 году была удостоена звания Заслуженный художник РСФСР. В 2017 году прекратила творческую деятельность.

Широковой были созданы произведения во многих жанрах живописи: портрет, анималистика, натюрморт, жанровая картина, обнаженная натура. За 45 лет активной творческой деятельности она написала сотни произведений. Полотна мастера находятся в государственных музеях ряда российских городов, а также в российских и зарубежных частных коллекциях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!