Глава Минэкономики Грузии выступила за отмену запретов на полеты из России

Тбилиси ожидает, что Россия отменит запрет на прямые авиаперелеты в Грузию. Об этом в интервью местному телеканалу Imedi заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, в настоящее время не существует оснований для запрета на авиасообщение с Россией. «Надо отметить наши толерантность и гостеприимство, которые содействовали тому, что весь этот кризис и довольно провокационный фон мы перебороли так, что не было ни малейшего инцидента, который мог быть использован для последующей провокации», — отметила Турнава. Министр сообщила, что на сегодняшний день существуют позитивные сигналы, поэтому в Тбилиси ожидают, что решение о запрете будет пересмотрено.

Турнава также рассказала, что Грузия ожидала роста туристического потока в 2019 году на 20-25 процентов, однако из-за июньских событий страна перенесла шоковый период. По ее словам, больше всего пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в Аджарии и в крупных городах страны. Турнава заявила, что грузинские власти сумели быстро отреагировать и разработать антикризисный план, предполагающий финансовую и логистическую помощь предпринимателям.

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Ранее министр иностранных дела Грузии Давид Залкалиани заявил, что Грузия хочет, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее. По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса, поскольку отношения между народами, а также туризм помогают деэскалации.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил возможность восстановления авиасообщения с Грузией: «Мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать».

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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