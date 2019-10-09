Сибирским ученым выдадут миллиард рублей на приборы

Научные организации Новосибирской области до конца 2019 года получат около одного миллиарда рублей на обновление приборной базы в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщил ТАСС министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

По его словам, гранты будут выделены 14 организациям области, которые стали победителями всероссийского конкурса. «Я думаю, что средства в полном объеме будут доведены до конца года. Соглашения на предоставление средств организациям региона уже подписаны», — заявил Васильев.

Всего, отметил он, заявки на участие в конкурсе подали более 100 научных организаций по всей стране. Победителям в общей сложности будет выделено около четырех миллиардов рублей, уточнил министр.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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