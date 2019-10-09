Россияне предпочли психологам родственников

К профессиональному психологу в стрессовой ситуации обращались только 12 процентов россиян. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного ко Всемирному дню психического здоровья, передает ТАСС.

У 88 процентов опрошенных не было опыта обращения к психологу. В основном это мужчины (92 процента) и люди старше 60 лет (90 процентов).

При семейных проблемах 33 процента россиян обратились бы за советом или помощью к родственникам или родителям, а 21 процент — к супругу или любимому человеку. Столько же предпочли бы обратиться к друзьям. Еще пять процентов обратились бы к психологу, столько же — к священнослужителю.

При стрессе и нервозности 23 процента опрошенных обратились бы к супругу или любимому человеку, 18 процентов — к родственникам или родителям , еще 13 процентов — к друзьям. К психологу в такой ситуации обратилось бы 10 процентов, а к священнослужителю — три процента.

Опрос был проведен 6 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее сообщалось, что в России выросла доля жителей, постоянно испытывающих стресс — в 2010 году их было 3 процента, а в 2019 — уже 8 процентов. Среди тех, кто часто или постоянно сталкивается со стрессом, оказались женщины или молодежь 18-24 лет. Мужчины отмечали, что испытывают стресс редко или практически никогда.

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