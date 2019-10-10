Зеленский испугался российских военных баз в Белоруссии

Украина опасается возможного появления российских военных баз в Белоруссии. Об этом в ходе пресс-марафона в Киеве, трансляция которого ведется на странице офиса президента Украины в Facebook, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«У нас сейчас отношения [с Белоруссией] не только геополитические. Мы очень боимся, <...> что там будут российские корпуса», — сказал он.

По словам Зеленского, президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал размещать на территории своей страны только белорусских военнослужащих.

Дискуссию о возможном размещении российских военных в Белоруссии Москва и Минск ведут с 2015 года. 1 октября текущего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». Он отметил, что решение Минска продиктовано национальными интересами, оно принято не под давлением извне.

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Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от российской стороны предложений по экспорту нефти.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва и Минск на данном этапе не обсуждают создание российской военной базы в Белоруссии.

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