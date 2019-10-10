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Россиянина захотели лишить родительских прав из-за отсутствия дома телевизора

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В селе Новотулка Самарской области мотивировали попытку лишить родительских прав отца троих детей Ивана Сидорова тем, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По информации издания, комиссия по делам несовершеннолетних обратила внимание на семью после обращения родителей одноклассников. Они пожаловались завучу на «неправильное влияние», которое мальчики оказывают на их детей. 9 октября Сидорова вызвали на комиссию и обвинили в неисполнении родительских обязанностей.

«Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, значит, он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили», — рассказал Сидоров.

Уточняется, что ранее семья жила за границей, сыновья Сидорова владеют иностранными языками. Сам он удаленно работает в зарубежной компании и воспитывает трех сыновей 11-ти, 13-ти и 15-ти лет. Еще двое детей Сидорова проживают с матерью, которая после развода переехала в Самару.

Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в прокуратуру с просьбой лишить Сидорова родительских прав.

В сентябре у жительницы деревни Степановка Челябинской области захотели забрать пятерых детей после того, как она попала в больницу. Детям женщины три года, шесть, 10, 12 и 14 лет. Россиянку пытались заставить задним числом подписать добровольный отказ от них. Она сетовала, что детей разделили, и старшие оказались отдельно от младших. Мать уверена, что им нанесли психологическую травму. После выписки из больницы женщина собирается сразу же забрать детей из реабилитационного центра, но опасается, что не сможет это сделать, если подпишет отказ.

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