Обвиненная в цензуре редактор романа Джонатана Литтелла умерла

Филолог-классик, переводчица Мария Томашевская, выступившая редактором русскоязычного издания романа «Благоволительницы» американского писателя Джонатана Литтелла, скончалась. Об этом сообщил профессор ВШЭ Гасан Гусейнов в Facebook.

Причина смерти пока не уточняется.

Томашевская — внучка советского литературоведа, пушкиниста Бориса Томашевского. Она также занималась переводом античной литературы, сотрудничала с издательством «Иностранная литература».

Двумя днями ранее портал «Горький» выпустил интервью с Литтеллом, в котором писатель заявил, что из первого издания «Благоволительниц» при переводе вырезали около 600 фрагментов. Роман вышел в 2011 году в издательстве Ad Marginem. Переводчицей выступила Ирина Мельникова, а Томашевская, по словам Литтелла, вносила правки в текст.

«Общая мысль была такова, что жаловаться мне не стоит, потому что перевод с ее купюрами был настолько хорош, что книга стала в России известной. Я ответил, что мне неважно, известен я в России или нет, это же просто не моя книга. Они напечатали что угодно, но не мою книгу, ее текст отцензурирован», — передал автор разговор с главным редактором издательства Александром Ивановым,

Отмечалось также, что после выхода книги в России Томашевская в интервью радио «Свобода» заявила, что сильно сократила бы «Благоволительниц», если бы была редактором самого текста, а не перевода.

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