Ким Кардашьян опубликовала фото своего крещения

Ким Кардашьян опубликовала фотографии своего крещения, которое прошло в Эчмиадзинском монастыре в Армении, в своем Instagram-аккаунте.

На одном из снимков женщина вместе со своей дочерью Норт стоят спиной перед горящими свечами, на другом — они одеты в платки.

«Спасибо Армении за такую ​​незабываемую поездку. Я так счастлива, что была крещена вместе с моими детьми в Первопрестольном Святом Эчмиадзине — главном соборе Армении, который иногда называют Ватиканом Армянской Апостольской Церкви. Эта церковь была построена в 303 году нашей эры», — подписала она фотографии.

🙏🏼 🕯 Фото опубликовано @kimkardashian

Спустя час Кардашьян опубликовала еще одну серию фото с крещения. На первом снимке она стоит перед свечами вместе с Норт, на втором Норт держит за руку свою младшую сестру Чикаго, а на третьем Ким вместе со своей сестрой Кортни и детьми запечатлена во время службы.

10 октября стало известно, что Ким Кардашьян-Уэст и ее сестра Кортни Кардашьян приняли крещение в Эчмиадзинском монастыре. При крещении знаменитость получила имя Эгине, а ее сестра — Гаяне.

До этого Ким и Корти Кардашьян крестили в Эчмиадзинском монастыре своих сыновей. Известно, что Сэйнт получил имя Григор, Псалм — Вардан, Чикаго — Ашхен, а старший сын Кортни Мэйсон — Нарек. Дочка Ким Кардашьян Норт была крещена в 2015 году в Иерусалиме.

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