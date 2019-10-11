Умер космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил источник, передает в пятницу, 11 октября, «Интерфакс».

«Алексей Архипович, к сожалению, скончался», — рассказал он. Как отмечает агентство, в последние годы космонавт тяжело болел.

Данную информацию также подтвердили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, уточняет ТАСС. Помощница Леонова сообщила, что его похоронят во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов окончил в 1955 году 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а спустя два года — Чугуевское военное авиационное училище летчиков, после чего в 1960-м был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

18-19 марта 1965 года он совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» совместно с Павлом Беляевым и осуществил первый в истории выход в открытый космос. В июле 1975 года — совместно с Валерием Кубасовым — совершил второй полет в космос в качестве командира «Союза-19», когда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран. В результате космонавту было дважды присвоено звание Героя Советского Союза.

Впоследствии Леонов был замначальника ЦПК, а после выхода на пенсию в 1991 году — директором космических программ фирмы «Четек», советником первого зампредседателя совета директоров «Альфа-банка».