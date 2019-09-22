Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен. Ему было 82 года.

Герой ГДР, Герой Советского Союза, Йен входил в команду экспедиции «Союз-31» на орбитальную станцию «Салют-6». Он отправился в космос 26 августа 1978 года в качестве космонавта-исследователя и провел на орбите 7 суток 20 часов.

До выхода на пенсию в 2002 году он курировал подготовку европейских астронавтов в Европейском космическом агентстве.

Коллега Йена по экспедиции, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался 27 марта.

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