Второй бой с Нурмагомедовым посчитали бессмысленным для Макгрегора

Бывший британский боец смешанного стиля (MMA) и эксперт Дэн Харди прокомментировал развитие карьеры ирландского бойца Конора Макгрегора. Об этом он рассказал в подкасте MMA on SiriusXM.

По мнению Харди, ирландцу не нужно концентрироваться на 31-летнем российском бойце Хабибе Нурмагомедове. «Считаю, что единственный бой, который однозначно не имеет смысла для Конора, — это второй поединок с Хабибом. Ему необходимо встретиться хотя бы с одним соперником перед тем, как обсуждать реванш с россиянином. Иначе он просто-напросто игнорирует остальных ребят в дивизионе», — заявил Харди.

Среди возможных соперников для Макгрегора Харди предложил американцев Тони Фергюсона, Джастина Гэтжи и Дастина Порье. Последний уже бросал вызов ирландскому спортсмену.

Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На счету россиянина уже две успешных защиты титула. В октябре 2018-го он оказался сильнее Макгрегора, а в сентябре 2019-го одержал победу над Порье.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения.

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