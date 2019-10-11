В Карачаево-Черкесии получили награды лучшие социальные предприниматели

В Карачаево-Черкесии вручили награды победителям регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года». Конкурс проводился в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в России. Об этом пишет ТАСС.

Конкурс проводился в Карачаево-Черкесии уже во второй раз. Всего в нем приняло участие 26 проектов. Экспертная комиссия отобрала шесть проектов в основных номинациях и одного победителя в специальной номинации.

В области социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта лучшим проектом сочли спортивный зал для малообеспеченных слоев населения «Бизон». Лучшим проектом в культурно-просветительской сфере стал центр культурного и творческого развития «Мэтр». Центр занимается снижением уровня негативных явлений в подростковой среде.

Лучшим в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями стал проект соляной пещеры «В гостях у Йети». Награды в области допобразования и воспитания детей присудили клубу «Будущих первоклассников», «Школе лидера», и школе робототехники Steam.

Специальной награды в области экологии удостоилась Мария Завьялова, руководитель проекта Go green hand. Данный проект прививает детям навыки экологического туризма.

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