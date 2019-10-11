Зеленского в Одессе встретили митингами радикалов

В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Одессе проходят митинги против против «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает РИА Новости.
«У входа в здание проводят сразу несколько акций протеста. Кто-то призывает Зеленского разобраться с некими строительными аферами, кто-то — защитить одесские склоны, но самые многочисленные здесь — члены движения сопротивления капитуляции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что митинг против «формулы Штайнмайера» организован партией «Национальный корпус», созданной на базе добровольческого полка МВД «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России). Ранее ее члены отправились в Донбасс с целью сорвать разведение сил, предусмотренное подписанными Украиной договоренностями. 8 октября лидер «Национального корпуса» и экс-командир «Азова» Андрей Билецкий объявил всеобщую мобилизацию своих сторонников и призвал их занять позиции украинской армии, если начнется разведение войск Киева и Донбасса в районе поселков Золотое и Петровское.
6 октября 10 тысяч человек устроили на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве акцию против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе. Они считают «формулу» капитуляцией Киева. На площадь приехал и бывший президент Петр Порошенко. Экс-глава государства заявил, что «"формула Штайнмайера" написана в Кремле».
«Формула Штайнмайера», предложенная нынешним президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможную амнистию и выборы на неподконтрольных Киеву территориях.