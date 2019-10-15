Цены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России достигла пятилетнего максимума. Причина явления заключается в росте цен как на новостройки, так и на вторичную недвижимость в стране. Об этом говорится в материалах компании «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В компании подсчитали, что к октябрю 2019-го средняя ставка аренды жилья в стране достигла 16 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли в большинстве крупных городов страны как на однокомнатные, так и на двух- и трехкомнатные квартиры, отмечается в исследовании.

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Значительнее всего подорожали «однушки» в Иркутской (на 13 процентов), Омской (на 10 процентов) и Челябинской (на 9 процентов) областях. Заметное снижение (минус 23 процента за год) отмечено лишь в одном регионе — Тюменской области.

Лидерами роста цен на двухкомнатные квартиры также оказались Иркутская, Омская и Челябинская области: плюс 23 процента, 13 и 9 процентов соответственно. Падение цен на «двушки» отмечено в Краснодарском крае (на 23 процента) и Тюменской области (на 27 процентов). Трехкомнатные квартиры заметнее всего подорожали в Воронежской (21,5 процента) и Свердловской (27,5 процента) областях, подешевели — в Краснодарском крае (32 процента), Крыму (28 процентов) и Саратовской области (23 процента).

Ранее в ЦИАН, напротив, отметили снижение арендных ставок в российских городах-миллионниках: в среднем, как отмечают аналитики компании, квартирные хозяева готовы уступить жильцам до 1,5 тысячи рублей относительно ставок сентября 2019 года.

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