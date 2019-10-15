Фигуристку Тотьмянину прооперировали

Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Информацию о том, что 37-летняя Тотьмянина была прооперирована предоставила PR-менеджер спортсменки Анастасия Драпеко. Она подчеркнула, что в случае, если фигуристка захочет сделать комментарий, ее высказывание будет опубликовано в социальных сетях.

После Олимпиады в 2006-м Тотьмянина завершила спортивную карьеру, сосредоточившись на выступлениях в шоу. Она неоднократно участвовала в съемках шоу на «Первом канале» «Ледниковый период».

Тотьмянина в паре с Максимом Марининым завоевала золото на Играх в Турине. Также вместе с Марининым она четырежды выигрывала чемпионат Европы и дважды завоевывала золото чемпионата мира. Тотьмянина замужем за другим обладателем золотой медали Алексеем Ягудиным.

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