Ягудин поделился «немодным» мнением о «жирненьких»

Олимпийский чемпион и бывший фигурист Алексей Ягудин поделился мнением о людях с лишним весом. Его слова приводит Starhit.

«Что бы я сделал, если бы весил 100 килограммов? Застрелился бы. Сейчас так говорить не модно, но не считаю толстых красивыми. Убежден, что надо бороться с лишним весом. Тем более быть жирненьким неудобно», — заявил 39-летний Ягудин. В том же интервью он отметил, что всегда с собой носит батончик для перекуса.

Ягудин — олимпийский чемпион Игр в Солт-Лейк Сити. Он четырежды становился чемпионом мира и три раза выигрывал первенство Европы. С 1998 года он тренировался под руководством Татьяны Тарасовой.

После окончания карьеры Ягудин стал работать на телевидении. Он известен как ведущий проекта «Ледниковый период» на Первом канале. С февраля 2016-го женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной.

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