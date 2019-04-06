Ягудин раскрыл секрет успеха Тутберидзе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал причины успешной тренерской карьеры Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Фонтанка».

Ягудин выразил мнение, что Тутберидзе выстроила систему, состоящую из жесткости и дисциплины. Он отметил, что не призывает к жестокости, но иногда она необходима. «Никогда не поверю, что [Валентина] Чеботарева, которая тренируют [Михаила] Коляду, проводит с ним жесткие разговоры, что она может на него наорать. Вот отсюда и идут его неудачи», — добавил экс-фигурист.

Материалы по теме Сбежали с конвейера Она годами воспитывала чемпионок. Почему от нее ушли Медведева и Липницкая?

На прошедшем в Японии чемпионате мира подопечные Тутберидзе завоевали два призовых места: Алина Загитова выиграла золото, Элизабет Турсынбаева, представляющая Казахстан, — серебро. Бывшая ученица Тутберидзе Евгения Медведева, на данный момент тренирующаяся у канадского специалиста Брайана Орсера, заняла третье место.

Под руководством Тутберидзе Загитова и Медведева выиграли золото и серебро соответственно на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!