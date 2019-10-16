В ООН рассказали о пытках Ассанжа

Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права. Об этом заявил на пресс-конференции специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер, видео его доклада опубликовал YouTube-канал Ruptly.
«Я посещал его с двумя медицинскими экспертами, и мы пришли к выводу, что он подвергался психологическим пыткам в течение продолжительного времени. Это медицинское заключение», — сказал Мельцер.
Он также рассказал, что обратился к заинтересованным государствам — Эквадору, Швеции, США и Великобритании — с предложением расследовать дело о нарушениях прав журналиста, гарантированных ему Конвенцией ООН против пыток. Все страны ответили ему отказом.
В конце сентября сообщалось, что Ассанж отбывает свое наказание в условиях, которые хуже, чем у террористов. Журналист находится в полной изоляции и может принимать посетителей только два раза в месяц. Его должны были освободить уже 22 сентября, но суд решил, что Ассанж должен остаться в тюрьме, пока рассматривается вопрос о его экстрадиции.
О том, что Ассанж находится в крайне тяжелом психологическом состоянии, которое усугубляется намеренным психологическим давлением британских властей, WikiLeaks сообщали еще в июле.
В мае Мельцер уже призывал расследовать бесчеловечное отношение к основателю WikiLeaks: он подчеркивал, что тот не может защищать себя в суде из-за своего самочувствия.
Министерство юстиции США выдвинуло против Ассанжа 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже. Позднее британским властям был направлен официальный запрос о его экстрадиции.
Британская полиция арестовала Ассанжа 11 апреля в здании посольства Эквадора в Лондоне. Перед этим власти Эквадора отказали основателю WikiLeaks в дальнейшем предоставлении убежища, где он укрывался почти семь лет. Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании.