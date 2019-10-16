В Москве заподозрили американских дипломатов в незнании географии

Американские дипломаты, снятые с поезда «Ненокса — Северодвинск», оповестили российское Минобороны о поездке в другой город. Об этом агентству ТАСС рассказали в МИД РФ.

По утверждению внешнеполитического ведомства, граждане США действительно имели право на поездку, однако заявленной целью значился Архангельск.

В российском МИД поиронизировали, что американские дипломаты «видимо, заблудились». «Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», — добавили в дипведомстве.

Сообщалось, что обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства выдавали себя за грибников и вызвали подозрение у полицейского на вокзале. Предположительно, они возвращались из поселка Ненокса. По информации РЕН ТВ, речь идет о военно-морском атташе Уитситте Уильяме Кертисе, атташе Арриола Джерри Энтони, а также о военном атташе по фамилии Данн. Американцев обнаружили 14 октября в поезде, с которого их в итоге сняли. Они не предоставили необходимые документы для пребывания в этом городе.

Всех троих подозревают в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране. Согласно КоАП, данное нарушение влечет наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также выдворение за пределы государства.

Под Северодвинском, который является режимной территорией, расположен поселок Ненокса, являющийся ближайшим населенным пунктом к полигону Минобороны, где в августе произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Кроме того, в этом городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России.

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