Футболист «Ливерпуля» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александр-Арнольд попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается в официальном Twitter ежегодного справочника.

В минувшем сезоне футболист сделал 12 результативных передач в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), что является лучшим результатом для игроков обороны за всю историю турнира.

«Это большая честь для меня. Я всегда хотел атаковать и помогать команде создавать как можно больше голевых моментов. Футбол — командная игра, поэтому мой рекорд — заслуга партнеров», — отметил англичанин.

Александру-Арнольду удалось превзойти достижение двух защитников «Эвертона» Энди Хинчклиффа и Лейтона Бейнса. В сезонах-1994/1995 и 2010/2011 соответственно они сделали по 11 результативных передач.

Александр-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». В нынешнем сезоне на счету 21-летнего футболиста один забитый мяч и три голевых паса в восьми матчах АПЛ.

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