Видео падения бобслеиста на трассе испугало болельщиков

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко опубликовал в Instagram видео падения бобслеиста на трассе.

На одном из поворотов монобоб спортсмена вынесло на боковую стенку, в результате чего он перевернулся и в таком положении продолжил спуск. «Как вам такой полет тушечки более 200 килограмм?» — написал Павличенко. Он не уточнил, кто именно попал в аварию.

Пользователи соцсетей назвали падение «ужасным». «Голову пилоту не оторвало?», «Аж голова заболела», «Как же это жестко», — писали юзеры.

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