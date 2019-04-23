Мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил

Британский мотоциклист Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил. Видео появилось на странице в Facebook спортсмена.

Падение произошло из-за того, что Оуэн не справился с управлением. «Мне очень повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне выжить», — заявил он в интервью Daily Mail.

Отмечается, что в больницу Оуэн был доставлен на вертолете. Он сломал запястье, колено и челюсть. Также у него есть подозрение на перелом двух позвонков.

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