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Мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил

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Британский мотоциклист Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил. Видео появилось на странице в Facebook спортсмена.

Падение произошло из-за того, что Оуэн не справился с управлением. «Мне очень повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне выжить», — заявил он в интервью Daily Mail.

Отмечается, что в больницу Оуэн был доставлен на вертолете. Он сломал запястье, колено и челюсть. Также у него есть подозрение на перелом двух позвонков.

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