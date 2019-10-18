Ошибка в речи Трампа опозорила его перед модниками

Президента США Дональда Трампа высмеяли за то, что он неправильно произнес название дома моды Louis Vuitton во время посещения завода по производству сумок в Канзасе. Видео с главой государства опубликовал Instagram-аккаунт Diet Prada, освещающий различные курьезы в мире моды.

На ролике слышно, как президент несколько раз произносит название бренда как «Вуттон». «Louis VOOTON», — подписали пост администраторы аккаунта.

В большинстве стран мира, включая США, название дома моды принято произносить как «Виттон». При этом в России имя основателя, в честь которого он был назван, произносят как «Луи Вюиттон».

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«Стыдно», — прокомментировала пост Карлу Уэлч, которая с 2011 года является стилистом Джастина Бибера. «Что за идиот», — написала популярный блогер и фотограф Лиз Эсвейн. «Раз Трамп сказал, значит, так и надо произносить», — съязвил другой подписчик. «То, что он неправильно произнес название Luois Vuitton, достойно импичмента», — высказал свое мнение еще один пользователь.

В июне 2019 года Дональда Трампа высмеяли за плохо сидящий смокинг, в котором он пришел на ужин к королеве Елизавете II во время официального визита в Великобританию. На мероприятии Трамп появился в черном пиджаке с чересчур длинными рукавами, непропорционально торчащим из-под него белом жилете и в брюках слишком большого размера.

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