В США закроют крупнейшую в мире тюрьму

В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс. Об этом сообщает ABC News.

Городской совет сообщил о намерении построить взамен комплекса четыре небольшие тюрьмы в районах Манхэттен, Бруклин, Бронкс и Куинс. Закончить закрытие Райкерс планируют к 2026 году. Спикер городского совета демократ Кори Джонсон рассказал, что остров Райкерс является символом жестокости и бесчеловечности. Он назвал политику массового заключения провальной и добавил, что город должен сделать все возможное, чтобы от нее отойти.

Сообщается, что план по переселению заключенных с острова обойдется в 8 миллиардов долларов (512,8 миллиарда рублей). Власти утверждают, что закрытию Райкерс способствует резкое сокращение числа заключенных и падение уровня преступности. В том числе, из-за того, что прокуроры стали меньше обращать внимание на мелкие дела о хранении марихуаны.

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Член совета Даниэль Дромм рассказал о заключенных, которые умерли на Райкерс. Он вспомнил Калифа Браудера, который покончил с собой в возрасте 22 лет после трех лет на острове, а также трансгендерную женщину Лайлин Поланко. Поланко в июне 2018 года была найдена мертвой в своей камере.

В феврале 2018 года россиянку, арестованную в США за серию грабежей, сокамерницы избили до слепоты. Женщина рассказала, что надзиратели Райкерс все видели, но ничего не предприняли. Она просила офицера ей помочь, но та не стала вмешиваться.

С 1930-х годов на острове содержат заключенных в десяти зданиях комплекса тюрьмы. В 80-х — 90-х годах в тюрьме часто происходили драки с ножевыми ранениями, известны десятки случаев смертей заключенных на острове.

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