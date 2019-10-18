Мир
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Главный связист российской армии слег в больницу после обвинений в мошенничестве
Порнозвезда рассказала о самой тяжелой сцене в своей карьере
Видео падения бобслеиста на трассе испугало болельщиков
Украинский депутат попался на интимной переписке с мужчиной во время заседания
Названы самые дорогие спортивные бренды
Муж и жена влюбились в одну женщину и решили жить втроем
Эрдоган резко ответил на благодарность Трампа
Во Франции предотвратили теракт «в стиле 11 сентября»
В Госдуме прокомментировали желание Киева «вернуть» Кубань
Новости партнеров

В США закроют крупнейшую в мире тюрьму

Перейти в «Мою Ленту»

В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс. Об этом сообщает ABC News.

Городской совет сообщил о намерении построить взамен комплекса четыре небольшие тюрьмы в районах Манхэттен, Бруклин, Бронкс и Куинс. Закончить закрытие Райкерс планируют к 2026 году. Спикер городского совета демократ Кори Джонсон рассказал, что остров Райкерс является символом жестокости и бесчеловечности. Он назвал политику массового заключения провальной и добавил, что город должен сделать все возможное, чтобы от нее отойти.

Сообщается, что план по переселению заключенных с острова обойдется в 8 миллиардов долларов (512,8 миллиарда рублей). Власти утверждают, что закрытию Райкерс способствует резкое сокращение числа заключенных и падение уровня преступности. В том числе, из-за того, что прокуроры стали меньше обращать внимание на мелкие дела о хранении марихуаны.

Член совета Даниэль Дромм рассказал о заключенных, которые умерли на Райкерс. Он вспомнил Калифа Браудера, который покончил с собой в возрасте 22 лет после трех лет на острове, а также трансгендерную женщину Лайлин Поланко. Поланко в июне 2018 года была найдена мертвой в своей камере.

В феврале 2018 года россиянку, арестованную в США за серию грабежей, сокамерницы избили до слепоты. Женщина рассказала, что надзиратели Райкерс все видели, но ничего не предприняли. Она просила офицера ей помочь, но та не стала вмешиваться.

С 1930-х годов на острове содержат заключенных в десяти зданиях комплекса тюрьмы. В 80-х — 90-х годах в тюрьме часто происходили драки с ножевыми ранениями, известны десятки случаев смертей заключенных на острове.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Plan to close notorious Rikers jail complex by 2026 approved
Тюремщика оправдали за убийство куратора стройки «Крестов» и снова арестовали
Американских зеков решили баловать пиццей за отказ избивать сокамерников
Другие материалы рубрики
Мир00:0216 октября

Пришел и остался

Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
01:02Сегодня

США объяснили отказ в военной помощи Украине

00:35Сегодня

Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск

00:11Сегодня

В Израиле нашли нестыковку в военном плане Трампа на Ближнем Востоке

Мир00:0314 октября

«Мое будущее уничтожено»

Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
23:5017 октября

Министр энергетики США подал в отставку

20:3817 октября

Трампа заподозрили в сумасшествии из-за письма Эрдогану

23:0317 октября

Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»

Мир00:0112 октября

«У американцев до сих пор холодная война в головах»

Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
20:1317 октября

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

20:4417 октября

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

19:2717 октября

Полицейский столкнул юношу с крыши и отделался лишением выходного дня

Россия
В Госдуме прокомментировали желание Киева «вернуть» Кубань
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
Путин пообещал бесплатное второе высшее образование для творческих профессий
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Пришедший в маске Джокера с топором в школу дагестанец объяснился
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Появились подробности попытки суицида фигурантов дела «Нового величия» в суде
Все материалы
Мир
США объяснили отказ в военной помощи Украине
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
В Израиле нашли нестыковку в военном плане Трампа на Ближнем Востоке
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Министр энергетики США подал в отставку
Все материалы
Бывший СССР
В Латвии решили отменить статус неграждан для русских детей
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
На Украине займутся противодействием информационному влиянию России
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Экс-генпрокурор Украины обвинил следователей в сливе данных из-за дела Байдена
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Вакарчук призвал Зеленского к делам вместо слов
Все материалы
Экономика
Россиянам стали одалживать больше денег
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Назван минимальный порог вхождения в процент богатейших американцев
Максим ОрешкинКоворкинг для министра
О чем говорил министр экономического развития с предпринимателями в Реутове
Санкции Трампа против Турции провалились
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Доходы россиян неожиданно резко выросли
Все материалы
Силовые структуры
Полковнику-миллиардеру Захарченко смягчили приговор
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Полковник-миллиардер Захарченко попросил суд об оправдании
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Главный связист российской армии попался на мошенничестве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин ограбил банк для погашения кредита в другом и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Минобороны рассекретило документы в честь годовщины освобождения Белграда
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Защищающие границы России корабли оказались обездвижены
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Названа новая причина возникновения человека
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Названа опора режима Гитлера
Все материалы
Спорт
Отец Нурмагомедова отреагировал на срыв сыном пресс-конференции в Москве
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
Российского игрока НХЛ дисквалифицировали за допинг
«Их матчи превращались в кровавый кошмар»
Один из самых популярных клубов Англии не играет в АПЛ. Откуда у него армия фанатов?
Еще одна российская биатлонистка решила сменить спортивное гражданство
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Умер двукратный призер Олимпиады в составе сборной СССР
Все материалы
Культура
Названа новая версия гибели Цоя
«Миллиарда недостаточно!»
 
Дженнифер Энистон «сломала» Instagram и установила мировой рекорд
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
Назван самый популярный сериал на Netflix
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Все материалы
Интернет и СМИ
Хакеры обещали обнародовать интимные фото и видео миллионов пользователей сети
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Расследующие вмешательство в дела России депутаты нашли виновных среди СМИ
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Мошенники тайно заработали миллионы на пользователях соцсети
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Российских пенсионеров поманили бесплатным гробом и крестом
Все материалы
Ценности
Школьникам запретили играть с другими детьми из-за слишком модной стрижки
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Опубликованы откровенные фотографии Эмили Ратаковски на отдыхе
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Объявлено об уходе легендарного внедорожника из России
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Кейт Миддлтон скопировала гардероб принцессы Дианы
Все материалы
Путешествия
Туристка забралась на край круизного лайнера для эффектного фото и была наказана
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Слепого пассажира выгнали из самолета и оставили без помощи в аэропорту
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Названы условия снижения стоимости авиабилетов в России
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Кот спрятался в чемодане путешественников и ошарашил сотрудников аэропорта
Все материалы
Из жизни
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Гигантская хищная рыба укусила за голову любвеобильную акулу-людоеда
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Скорбящий сын украл с кладбища тело матери
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Десятиметровое безмозглое существо с 720 полами поразило Париж
Все материалы
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
В Aston Martin DBX появится отсек для хранения оружия и сушилка для обуви
На российских трассах разрешат разгоняться до 130 километров в час
Все материалы
Дом
Улицу в российском городе предложили переименовать без изменения названия
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Жилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Россиянин получил срок за покушение на мать из-за квартиры
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Квартиры в городах-спутниках Москвы подорожали
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Госдуме поддержали законопроект о горячем питании в школах
Российские ученые изобрели компактный очиститель для воды
Все материалы