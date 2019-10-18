Россия объяснила «черное небо» Сибири

Воздух в европейских городах чище, чем в сибирских, из-за различий в метеорологических условиях и источниках электроэнергии, передает РИА Новости заявление заведующей лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы Главной геофизической обсерватории (ГГО) Ирины Смирновой.

«Если взять европейский и азиатский город с одинаковым набором предприятий, то метеорологические условия рассеивания в силу климатических особенностей в азиатском городе раза в три хуже, чем в европейском. Поэтому в Красноярске, может быть, столько же выбрасывается, сколько и в каком-то европейском городе, допустим, в Краснодаре, но уровень загрязнения там будет в три раза выше», — заявила ученый.

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«Черное небо» над Красноярском заведующая лабораторией объяснила использованием местными электростанциями в качестве топлива угля, а не газа. «При сжигании угля образуется большое количество аэрозольных примесей и соединений серы, которые при определенных метеорологических условиях не рассеиваются, а повисают под облаком над городом», — заявила эксперт.

Также Смирнова отметила, что глобальное потепление спровоцирует рост концентрации загрязняющих соединений в воздухе российских городов.

Согласно планам Минэнерго, к 2035 году добыча угля в России может вырасти с 440 миллионов до 660 миллионов тонн в год, что сделает страну крупнейшим экспортером этого вида ископаемого топлива на мировом рынке.

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