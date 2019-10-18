Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою. Соответствущий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 18 октября.

Головной офис компании будет находиться в Москве, функции учредителя переданы Минобороны РФ.

Компания будет заниматься строительством и реконструкцией спецобъектов, исключение составят те, которые курируют Главное управление специальных программ президента или ФСБ. Управление осуществляется членами наблюдательного совета, их кандидатуры утверждает правительство.

В марте министр обороны Сергей Шойгу анонсировал создание единой военно-строительной компании. По его словам, новая структура позволит вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора.

В том же месяце бывший замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александр Загорулько был осужден за взятку и мошенничество на сумму более одного миллиарда рублей. Бывшему чиновнику дали восемь лет колонии строгого режима.

Спецстрой был ликвидирован в конце 2016 года на фоне громких уголовных дел, связанных с крупными хищениями, в том числе при строительстве космодрома Восточный.

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