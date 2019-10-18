Названа главная задача созданной в России Военно-строительной компании

Создание Военно-строительной компании позволит вывести военное строительство из коммерческого сектора, а также избавит отрасль от лишних подрядчиков и упростит бюрократические процедуры. Об этом сообщил замминистра обороны Тимур Иванов, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Иванова, выведение военного строительства из коммерческого сектора позволит защитить компанию от банкротства и недобросовестной конкуренции, а также наложения каких-то обременений. Это также позволит довести объем работ, выполняемых собственными силами, до 60 процентов.

Замминистра также отметил, что создание Военно-строительной компании обсуждалось давно и широко. Его планируется завершить в течение трех месяцев. Говоря о том, кто возглавит компанию, Иванов заявил, что ведомство ищет «лучшего кандидата» на должность.

Ранее 18 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Головной офис будет находиться в Москве, функции учредителя переданы Минобороны. Компания будет заниматься строительством и реконструкцией спецобъектов, исключение составят те, которые курируют Главное управление специальных программ президента или ФСБ.

Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал создание Военно-строительной компании в марте. Она придет на замену Спецстрою, который ликвидировали в 2016 году на фоне громких уголовных дел, связанных с крупными хищениями, в том числе во время строительства космодрома Восточный. Бывшего замруководителя Спецстроя Александра Загорулько осудили за взятку и мошенничество на сумму более миллиарда рублей — его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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