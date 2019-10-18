Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии

Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правда» Александр Коц.

По его словам, один из курдских офицеров в совместном штабе рассказал, что у них не принято ругаться на тему нетрадиционной ориентации. Кроме того, офицер отметил, что с россиянами всегда вели себя подобающе. «Это, скорее всего, сделал их переводчик на русский. Он из США, но украинец. Я слышал, вы с ними не очень дружите», — сказал он.

Ранее журналисты показали кадры с бывшей американской базы в Сирии. На видео попали холодильники, заполненные газировкой и продуктами быстрого питания, средства личной гигиены, мячи для футбола. На доске маркером был нарисован флаг России, а рядом надпись по-русски «педик», подпись «comrades likes dudes» и изображение мужского полового органа в цветах российского флага.

Правительственные войска Сирии полностью взяли под контроль город Манбидж 15 октября. Российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками, помогает следить за территорией рядом с городом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей заявлена борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).

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