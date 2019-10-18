Российский боец ММА проиграл в казино 200 тысяч долларов за день до турнира

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вартан Асатрян за день до турнира Fight Nights Global 95 в Сочи проиграл в казино 200 тысяч долларов. Об этом сообщает Sport24.

Информацию подтвердил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев. Он отметил, что пока не общался с бойцом. «Вообще, от Асатряна можно и не такого ожидать. Не понимаю только, зачем при таких деньгах он выступает в ММА», — отметил Гаджиев.

Fight Nights Global 95 пройдет 19 октября. На турнире Асатрян встретится с бразильцем Раймиссоном Бруно. На счету российского бойца 17 побед и восемь поражений в поединках по правилам ММА. Он является бывшим чемпионом организации в наилегчайшем весе.

13 октября сообщалось, что полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон покинул расположение сборной Англии перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Чехии и в тот же вечер пошел в казино. Мэддисон был оставлен вне заявки на встречу из-за болезни. Таблоид The Sun обвинил его в неуважении.

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