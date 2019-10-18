Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3:4
(Б)
1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
НХЛ - регулярный чемпионат
Андреас Сеппи
Сегодня
Начало в 16:30 (МСК)
Карен Хачанов
Кубок Кремля (м)
Автомобилист
Екатеринбург
Сегодня
Начало в 17:00 (МСК)
Авангард
Омск
КХЛ - регулярный чемпионат
Ницца
Ницца
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
ПСЖ
Париж
Франция - Лига 1 • 10-й тур
Последние новости
Песков отреагировал на соглашение США и Турции по Сирии
В США «нашли» у России еще одно оружие «Судного дня»
Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни
Россияне разочаровались в финансовых пирамидах
Пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы и повис над водой
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
Стало известно о штрафах ГИБДД обвиняемого в убийстве россиянки с Audi
Пассажир метро потерял сознание и столкнул женщину под несущийся поезд
В сети раскрыли неприятную для большинства людей правду
Новости партнеров

Российский боец ММА проиграл в казино 200 тысяч долларов за день до турнира

Перейти в «Мою Ленту»
Вартан Асатрян

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вартан Асатрян за день до турнира Fight Nights Global 95 в Сочи проиграл в казино 200 тысяч долларов. Об этом сообщает Sport24.

Информацию подтвердил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев. Он отметил, что пока не общался с бойцом. «Вообще, от Асатряна можно и не такого ожидать. Не понимаю только, зачем при таких деньгах он выступает в ММА», — отметил Гаджиев.

Fight Nights Global 95 пройдет 19 октября. На турнире Асатрян встретится с бразильцем Раймиссоном Бруно. На счету российского бойца 17 побед и восемь поражений в поединках по правилам ММА. Он является бывшим чемпионом организации в наилегчайшем весе.

13 октября сообщалось, что полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон покинул расположение сборной Англии перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Чехии и в тот же вечер пошел в казино. Мэддисон был оставлен вне заявки на встречу из-за болезни. Таблоид The Sun обвинил его в неуважении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Боец ММА Асатрян проиграл в казино 200 тысяч долларов. На днях он дерется в Fight Nights
Боец по прозвищу Трактор собирал урожай, лишился пальца и продолжил работать
Футболист покинул сборную Англии по болезни и отправился в казино
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня
Алина Загитова

«Мне говорили, что я середнячок»

У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
09:37Сегодня

Глава UFC отверг идею Макгрегора

07:50Сегодня

Дзюба потроллил украинского одноклубника

05:51Сегодня

Видео падения бобслеиста на трассе испугало болельщиков

Спорт00:0517 октября

«Их матчи превращались в кровавый кошмар»

Один из самых популярных клубов Англии не играет в АПЛ. Откуда у него армия фанатов?
23:3317 октября

Отец Нурмагомедова отреагировал на срыв сыном пресс-конференции в Москве

21:5317 октября

Российского игрока НХЛ дисквалифицировали за допинг

20:2417 октября

Еще одна российская биатлонистка решила сменить спортивное гражданство

Спорт21:3513 октября

Это пять!

Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
19:4417 октября

Умер двукратный призер Олимпиады в составе сборной СССР

18:2317 октября

Майк Тайсон дал урок бокса и пошутил о возвращении на ринг

15:5017 октября

Брат Нурмагомедова высказался о причастности семьи к избиению бойца ММА Мирзаева

Россия
Россиянка использовала ребенка для кражи передач сидящему за воровство мужу
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
Медведица растерзала двоих российских рыбаков
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Тяжелобольного российского пенсионера «выкрали» из больницы и отправили в СИЗО
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Все материалы
Мир
Лавров назвал ответные меры на испытания США запрещенной договором ракеты
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Россия ответила Японии на идею об Олимпиаде на Курилах
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Трамп раскрыл дальнейшую судьбу министра энергетики США
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Число умерших от неизвестного заболевания вейперов перевалило за 30
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве на преподавателя пожаловались за отказ вести лекцию на мове
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
В Латвии решили отменить статус неграждан для русских детей
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Зеленского обвинили в уничтожении свободы слова на Украине
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
На Украине займутся противодействием информационному влиянию России
Все материалы
Экономика
Россияне разочаровались в финансовых пирамидах
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
На российский сахар решили установить минимальную цену
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
Министр экономического развития РФ Максим ОрешкинТрансформация как путь к диалогу
Цели и механизмы масштабного проекта «Трансформация делового климата»
Российская молодежь разочаровалась в наличных деньгах
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о штрафах ГИБДД обвиняемого в убийстве россиянки с Audi
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Директор реабилитационного центра пойдет под суд за смерть актера Марьянова
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Полицейских из ОМВД «Дорогомилово» заподозрили в мошенничестве с квартирами
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Арестанты «Матросской Тишины» снова отравились метадоном
Все материалы
Наука и техника
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
В США «нашли» у России еще одно оружие «Судного дня»
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Под Йеллоустоном зафиксировали подъем магмы
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
Все материалы
Спорт
Российский боец ММА проиграл в казино 200 тысяч долларов за день до турнира
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
Глава UFC отверг идею Макгрегора
«Их матчи превращались в кровавый кошмар»
Один из самых популярных клубов Англии не играет в АПЛ. Откуда у него армия фанатов?
Дзюба потроллил украинского одноклубника
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Видео падения бобслеиста на трассе испугало болельщиков
Все материалы
Культура
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
«Миллиарда недостаточно!»
 
Россияне массово помолились за здравие Заворотнюк
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
После скандала с машиной на перроне Пугачеву стали завозить в отстойник
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Названа новая версия гибели Цоя
Все материалы
Интернет и СМИ
Медсестра расплакалась из-за смертельных родов и прослыла «ангелом во плоти»
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
«Призрак» девушки в стекле напугал пользователей сети
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Порнозвезда рассказала о самой тяжелой сцене в своей карьере
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Хакеры обещали обнародовать интимные фото и видео миллионов пользователей сети
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон покрыла голову вслед за Меган Маркл
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Школьникам запретили играть с другими детьми из-за слишком модной стрижки
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Опубликованы откровенные фотографии Эмили Ратаковски на отдыхе
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Объявлено об уходе легендарного внедорожника из России
Все материалы
Путешествия
Туристка забралась на край круизного лайнера для эффектного фото и была наказана
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы и повис над водой
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Слепого пассажира выгнали из самолета и оставили без помощи в аэропорту
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Названы условия снижения стоимости авиабилетов в России
Все материалы
Из жизни
Пассажир метро потерял сознание и столкнул женщину под несущийся поезд
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Мужчина заподозрил в соседе по комнате вампира и попытался его убить
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Пластиковые игрушки из прошлого века заполонили британские пляжи
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Покойная дочь спустя 30 лет вернулась к матери взрослым мужчиной
Все материалы
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
В России построили Mercedes-Benz GLE, который не боится грязи
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
В Aston Martin DBX появится отсек для хранения оружия и сушилка для обуви
Все материалы
Дом
Российские коллекторы нацелились на ипотечников
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Средняя цена квартиры в центре Москвы перевалила за 100 миллионов рублей
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Жители российского города получили коммунальные платежки на мертвецов
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Улицу в российском городе предложили переименовать без изменения названия
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Госдуме поддержали законопроект о горячем питании в школах
Российские ученые изобрели компактный очиститель для воды
Все материалы