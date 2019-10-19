«Челси» вышел на третье место в АПЛ благодаря третьей победе подряд

Лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. «Аристократы» вышли вперед на 73-й минуте усилиями Маркоса Алонсо. Этот гол оказался единственным в матче.

Третья победа подряд позволила «Челси» набрать 17 очков и выйти на третье место в чемпионате Англии. «Ньюкасл» имеет в активе восемь очков и располагается на 18-м месте.

В следующем туре 26 октября «Челси» на выезде сыграет с «Бернли». «Ньюкасл» на день позже на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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