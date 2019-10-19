Созданную Путиным Военно-строительную компанию назвали «не имеющей аналогов»

Военно-строительная компания (ВСК), указ о создании которой подписал президент России Владимир Путин, не будет иметь аналогов в стране по объему функций, задач и территориальному охвату. Об этом рассказал замминистра обороны Тимур Иванов, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Как подчеркнул Иванов, в компанию войдут как минимум 11 организаций: пять строительных предприятий в привязке к каждому из четырех военных округов плюс к Северному флоту, три специализированных предприятия: одно — по строительству дорог и аэродромов, другое — по созданию причального фонда и гидротехнических сооружений, третье — для объектов сил ядерного сдерживания, два проектных института — 20-й и 31-й, а также Главное управление обустройства войск в качестве технического заказчика.

По словам собеседника РБК в военно-строительной отрасли, в 2019 году планируется ввести в строй свыше 3,7 тысячи зданий и сооружений. К 2021 году ВСК завершит создание инфраструктуры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для размещения ракетных комплексов «Ярс», «Сармат» и «Авангард». Кроме того, на Курильских островах будет построено общежитие для контрактников и создана инфраструктура для систем береговой обороны «Бал». В 2020 году в Калининграде будет сдан филиал нахимовского военно-морского училища, а также завершена реконструкция тверского суворовского училища.

Ранее сообщалось, что создание ВСК позволит вывести военное строительство из коммерческого сектора, а также избавит отрасль от лишних подрядчиков и упростит бюрократические процедуры. Его планируется завершить в течение трех месяцев. Говоря о том, кто возглавит компанию, Иванов заявил, что ведомство ищет «лучшего кандидата» на должность.

18 октября Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою. Компания будет заниматься строительством и реконструкцией спецобъектов, исключение составят те, которые курируют Главное управление специальных программ президента или ФСБ. Управление осуществляется членами наблюдательного совета, их кандидатуры утверждает правительство.

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