Трамп признался в симпатии к россиянам

Американский лидер Дональд Трамп ответил на заявления бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая обвиняла ряд политиков в связях с Россией. Свой ответ он опубликовал в Twitter.

«Как все слышали, меня также называли большим любителем России, действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди», — написал глава США. Он заявил, что Клинтон «сошла с ума» и напомнил, что она также отнесла к российским агентам конгрессмена палаты представителей США Тулси Габбард и экс-кандидата на пост американского лидера от Партии зеленых Джилл Стайн.

В прошлом году Трамп обвинил Хиллари Клинтон и спецслужбы страны в сговоре с Россией. «Теперь, когда подтверждается, что утверждения о моем сговоре с Россией — сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР с Россией», — отметил он.

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