Хиллари Клинтон нашла новую работу

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее дочь Челси работают над созданием продюсерской компании, которая будет заниматься производством фильмов и телевизионных передач. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Хилари и Челси Клинтон провели переговоры со студиями о финансировании ряда программ. Отмечается, что они планируют использовать телевидение для воздействия на общество и культуру. В частности, политик и ее дочь сосредоточатся на проектах, посвященных женщинам.

В марте 2019-го Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на пост президента США на следующих выборах. Клинтон добавила, что помимо политических дел она наслаждается мирной жизнью писательницы, адвоката и бабушки.

В мае предыдущего года бывший американский лидер Барак Обама вместе с супругой Мишель подписали контракт с Netflix, согласно которому они будут продюсировать телепроекты.

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