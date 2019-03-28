Трамп нашел пользу от Клинтон для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Россия вмешивалась в выборы 2016 года, то для нее было бы разумнее поддержать Хиллари Клинтон. Об этом американский лидер рассказал в интервью FoxNews, видеозапись опубликована на YouTube-канале.

По словам Трампа, его соперница в президентской гонке, вероятно, помешала бы добыче нефти и газа в стране, что могло бы укрепить позиции Москвы на мировых рынках.

«Вы смотрите совсем не на те вещи. Россия бы получила гораздо больше с Хиллари, а не с Дональдом Трампом. Я вам точно говорю», — отметил он.

Так глава государства прокомментировал расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года и его связи с Москвой.

Свои выводы Мюллер обнародовал ранее в марте. Он не смог найти доказательств сговора.

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