Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам

Фанат президента США Дональда Трампа Цезарь Сэйок, обвиняемый в рассылке взрывных устройств американским политикам и чиновникам, сознался в содеянном. Об этом сообщает The Washington Post.

56-летний мужчина рассказал, что изготовил взрывные устройства с помощью пороха для фейерверков. «Я знал, что то, что я делал — неправильно. Я очень сожалею», — приводит его слова газета. Сэйок отметил, что не хотел, чтобы бомбы взорвались, но понимал, что это может произойти.

Признание он сделал на заседании суда Манхэттена, где было зачитано обвинение из 65 пунктов. В их числе — использование оружия массового поражения, нелегальная пересылка взрывчатки с целью убить и покалечить людей.

Полиция арестовала Сэйока по подозрению в рассылке бомб политическим оппонентам Трампа в октябре 2018 года. Изначально он отрицал свою вину.

В период с 22 по 26 октября было найдено 12 взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю, кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, сенатору Кори Букеру, актеру Роберту Де Ниро и миллиардеру Джорджу Соросу. Члену палаты представителей Максин Уотерс и бывшему вице-президенту США Джо Байдену отправили по две бомбы. Кроме того, посылки на имя экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера пришли в офис CNN.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!