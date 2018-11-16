Подозреваемый в рассылке бомб по США отказался признать вину

Подозреваемый в рассылке взрывных устройств американским политикам и чиновникам отказался признать свою вину. Об этом сообщает New York Post.

Во время заседания суда Цезар Сэйок (Cesar Sayoc) молчал, за него говорил адвокат. Как отмечается, доказательства вины мужчины представлены суду не полностью. Полиция все еще собирает и изучает образцы ДНК и видеозаписи из почтовых отделений.

В то же время, по словам прокурора, обвинение имеет достаточно улик, указывающих на причастность Сэйока к отправке бомб. В частности, следствие располагает частицами ДНК, отпечатками пальцев и результатами экспертизы взрывчатого вещества.

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Ранее обвиняемого связали с делом о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Сообщалось, что на его странице в Facebook были опубликованы материалы, связанные с российской пропагандой. Он также использовал словосочетание «мои русские братья» в постах за 2015 год. В каком контексте употреблялась фраза — неясно.

Полиция арестовала Сэйока 26 октября. До этого сообщалось, что посылки со взрывчаткой, вероятнее всего, были отправлены одним и тем же человеком.

В общей сложности в период с 22 по 26 октября 2016 года было найдено 12 взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю, кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, сенатору Кори Букеру, актеру Роберту Де Ниро и миллиардеру Джорджу Соросу. Члену палаты представителей Максин Уотерс и бывшему вице-президенту США Джо Байдену отправили по две бомбы. Кроме того, посылки на имя экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера пришли в офис CNN.

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