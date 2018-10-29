Подозреваемого в рассылке бомб американским политикам связали с Россией

Подозреваемого в рассылке взрывных устройств американским политикам и чиновникам Цезаря Сэйока связали с Россией. Об этом сообщает The Washington Post.
Как пишет газета, на странице мужчины в Facebook были опубликованы материалы, связанные с российской пропагандой. Среди публикаций о футболе, женщинах, американской политике были и те, что отражали позицию Москвы в сирийском конфликте. Он также использовал словосочетание «мои русские братья» в своих постах в 2015 году. В каком контексте употреблялась фраза, пока неясно.
Facebook заблокировал страницу Сэйока после его ареста, однако The Washington Post получила скриншоты записей от исследователя социальных сетей Колумбийского университета Джонатана Олбрайта.
В аккаунте Twitter, якобы принадлежащем Сэйоку, в 2016 году была опубликована запись: «Мои братья приехали из России, великая родня Путтинса у нас в гостях». Геолокационная отметка говорит о том, что пост был написан в заведении Hard Rock Cafe на юге штата Флорида. Отмечается, что под «Путтинс», вероятно, имеется в виду президент России Владимир Путин.
Источник газеты, близкий к расследованию, сообщил, что анализ социальных сетей — стандартная процедура во время проведения следственных действий ФБР. В Facebook и Twitter комментариев не дали.
26 октября стало известно, что полиция арестовала Сэйока — предполагаемого причастного к рассылке взрывных устройств. До этого сообщалось, что посылки со взрывчаткой, вероятнее всего, были отправлены одним и тем же человеком. Указывалось, что они были собраны по чертежам на сайтах, связанных с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России).
В общей сложности с 22 октября было найдено 12 взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю, кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, сенатору Кори Букеру, актеру Роберту Де Ниро, а также миллиардеру Джорджу Соросу. Члену палаты представителей Максин Уотерс и бывшему вице-президенту США Джо Байдену отправили по две бомбы. Кроме того, посылки на имя экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера пришли в офис CNN.